Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Благотворительный спектакль в Перми собрал 725 тыс. руб. для детей с онкологическими заболеваниями Благотворительный фонд «Берегиня» повторил свой мюзикл, основанный на песнях группы Queen Поделиться Твитнуть

Павел Семянников

Мюзикл «Музыка жизни 2: первый концерт», созданный на основе хитов группы Queen, благотворительный фонд «Берегиня» впервые показал на сцене Театра-Театра в феврале 2020 года. В тот раз было собрано более 400 тыс. рублей, которые были направлены на лечение и реабилитацию подопечных фонда. Нынешний повтор спектакля, который состоялся 11 мая на сцене Пермского театра оперы и балета, собрал почти вдвое больше — 725 тыс. руб.

Главный герой спектакля — обычный подросток Гриша, который учится в школе, проводит время с друзьями и мечтает петь рок-н-ролл на большой сцене. Но в планы героя вмешивается тяжёлое заболевание, и он попадает в детский онкоцентр, где знакомится с ровесниками Майком и Юлей, которые рассказывают ему, что жизнь и надежда на будущее есть даже в больничных стенах.

Команда мюзикла — около 200 человек, и все работали на волонтёрских началах, в том числе профессионалы — актёры и музыканты.

Были проданы все билеты — на представлении побывало 850 зрителей. Средства, собранные с продажи, будут направлены на помощь пациентам Пермского детского онкоцентра. 500 тыс. руб. будут потрачены на адресную помощь семьям в рамках программы «На подмогу». Остальные средства обеспечат пациентам реабилитацию внутри онкоцентра в рамках программы «Знайбус». Специалисты фонда делают всё возможное, чтобы ребёнок забывал о том, что лежит в больнице. Реабилитация помогает пациентам не быть оторванными от привычных занятий.

Автор проекта и режиссёр — Алёна Семерикова-Волкова. В главных ролях — профессиональные певцы и актёры пермских театров Евгений Старков, Мария Савостина, Евгений Замахаев, Ольга Пудова, Вячеслав Чуистов, театр танца Flash.

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