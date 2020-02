Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» История борьбы и свободы На сцене Театра-Театра прошёл спектакль из цикла «Музыка жизни» Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект «Музыка жизни» с 2011 года организует Благотворительный фонд «Берегиня», помогающий детям с онкологическими заболеваниями. Начинали с благотворительных концертов, где шёл сбор средств на проекты фонда, позже ставили музыкальные спектакли для маленьких подопечных, а в нынешнем году замахнулись на мюзикл, который прошёл не где-нибудь, а в Театре-Театре — эпицентре этого жанра в Перми.

Спектакль «Музыка жизни 2: Первый концерт» поставлен на музыку группы Queen. Почему именно её? Автор проекта Алёна Власова отвечает, что Queen — это всепоколенческая музыка, её любят и те, на чью молодость пришёлся расцвет группы, и их дети и внуки. Таких явлений в музыкальном мире немного! Конечно, есть The Beatles и ABBA, но, в отличие от них, Queen — это про борьбу.

Действительно, энергичный, жизнеутверждающий взгляд Фредди Меркьюри на реальность, не лишённый в то же время меланхолии и философичности, идеально подходит к сюжету о том, как музыка помогает вернуться к жизни подросткам — пациентам онкоцентра. Герои спектакля — любители музыки Гриша, Майк и Юля — устраивают в подвале онкоцентра репетиционный зал, и в стенах больницы у них проходит первый концерт, к ним приходит первый успех.

Конечно, в театральном и особенно в драматургическом смысле это очень самодеятельный спектакль, несмотря на то, что в нём приняли участие такие звёзды Театра-Театра, как Ольга Пудова (мама Гриши) и Вячеслав Чуистов, исполнивший роль главврача профессионально и по-человечески достоверно. Но сюжет и актёрская игра здесь не главное, ведь это музыкальное шоу, а всё, что касается музыки, было сделано ответственно, по-взрослому.

Использование произведений Queen было согласовано с Российским авторским обществом, саундпродюсер Никита Савостин сделал специальные аранжировки и записал минусовки к песням, звучащим в спектакле, а группа Happy Music Band в составе Евгения Старкова, Марии Савостиной и Антона Шейка — исполнителей ролей Гриши, Юли и Майка, несмотря на плотный график выступлений на массовых событиях и корпоративах, на протяжении пяти месяцев тщательно репетировала спектакль, чтобы выдать на зал, полный школьников, красивый вокал и отменный драйв.

Работа звукорежиссёра была просто сверхъестественной: лучше, чем на многих музыкальных спектаклях Театра-Театра.

Понятно, что настоящих декораций на сцене не было, но при этом она вовсе не пустовала: в массовых танцах было занято 90 детей — все возрастные группы театра танца Flash, для которых были поставлены совсем непростые танцы, потребовавшие хорошей координации и железной отрепетированности. Ради этого вечера дети ответственно преодолели часы и часы тренировок.

Все — и юные артисты, и взрослые, и 18 человек творческой постановочной команды — на протяжении пяти месяцев работали абсолютно бесплатно, а последние четыре недели — в режиме нон-стоп.

В финале спектакля на сцену вместе с главными героями выходят и поют The Show Must Go On их двойники — бывшие подопечные «Берегини», молодые люди, которые преодолели онкологические заболевания. Это очень трогательный момент. По словам директора фонда «Берегиня» Татьяны Голубаевой, троих ребят, которые встали рядом с Евгением Старковым, Марией Савостиной и Антоном Шейком, объединяют не только истории болезни, но и общее с героями мюзикла стремление реализовать себя в творчестве.

Двадцатилетний Арсений Слепченко — двойник Гриши — переболел раком три года назад, и сегодня работает медбратом. Как и герой спектакля, он увлекается популярной музыкой и планирует открыть собственную студию звукозаписи. Влад Наумов — двойник Майка — учится в колледже искусств и собирается изучать театральную режиссуру в столичном вузе.

И Арсений, и Влад — участники творческого проекта фонда «Берегиня», связанного с художественной фотографией: они участвовали в фотопленэре на Белой горе под руководством мастеров фотоискусства.

Лизе Шилкиной, вышедшей на сцену рядом с Юлей — Марией Савостиной, всего 13 лет, но она — перворазрядница по парашютному спорту и мечтает поступить в медицинский университет, чтобы стать врачом и помогать, по её собственным словам, «таким же, как я».

Директор «Берегини» Татьяна Голубаева говорит, что «Музыка жизни» незаменима для сбора средств на особенно сложные благотворительные проекты фонда. Легко объявить сбор средств на срочное лечение малыша; гораздо труднее объяснить людям, зачем фонд, например, арендует амбулаторную квартиру. Благотворительные концерты и спектакли помогают аккумулировать средства, которые будут направлены не только на адресную помощь.

На спектакле 26 февраля в Театре-Театре было собрано более 400 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на четыре проекта фонда. Первый — это, конечно, адресная помощь детям, которые в ней срочно нуждаются. Второй проект — организация реабилитационной смены в детском лагере «Нечайка» в сентябре 2020 года, которая поможет 24 детям, прошедшим лечение от онкозаболеваний, окрепнуть после тяжёлой болезни.

Третья цель сбора средств — оплата той самой амбулаторной квартиры поблизости от детского онкоцентра, где живут с родителями пациенты, приехавшие на лечение из Пермского края. Четвёртая цель — проведение творческих мастер-классов и других реабилитационных занятий в детском онкоцентре.

Обо всех тратах фонд «Берегиня», как всегда, подробно отчитается на своём сайте.

Концерт был главным событием благотворительного вечера 26 февраля, но не единственным: в фойе театра работали две выставки — художественные фотографии с того самого творческого проекта, в котором участвовали Влад Наумов и Арсений Слепченко, и картины детей, нарисованные на мастер-классах под руководством писательницы и художницы Нины Горлановой.

Нина Викторовна, много лет совершенно самоотверженно занимающаяся арт-терапией с маленькими пациентами онкоцентра, в этом году стала номинантом Строгановской премии и, очень надеемся, комиссия Пермского землячества оценит её подвижничество.

Воодушевлённые успехом спектакля участники проекта «Музыка жизни» и фонд «Берегиня» намерены показать «Первый концерт» ещё раз в Перми и несколько раз — в городах Пермского края.