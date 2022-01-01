За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 97 новых случаев COVID-19 Выздоровели 152 человека, скончавшихся не зарегистрировано Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 97 местных жителей. Выздоровели 152 человека, скончавшихся не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 514.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 318 пациентов, 39 из них в тяжёлом состоянии, девять подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 537 человек.

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