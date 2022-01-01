Число пострадавших от укусов клещей в Пермском крае превысило 1,7 тыс. человек Около 1% паразитов оказались инфицированы клещевым энцефалитом Поделиться Твитнуть

С начала сезона из-за укусов клещей в медицинские организации Прикамья уже обратились 1718 человек, в том числе 389 детей.​

По данным регионального Роспотребнадзора, 1,1% клещей были инфицированы клещевым энцефалитом, 35,4% — иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

Зарегистрирован один случай заражения боррелиозом, другие заболевания у пострадавших не выявлены.

Чаще всего от клещей страдали пермяки (1021), жители Краснокамского (76) и Чайковского (70) ГО.

Специалисты минздрава напоминают: чтобы обезопасить себя, необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита как самого тяжёлого заболевания, передающегося клещами. Оно поражает центральную нервную систему, может привести к инвалидности и даже смерти.

В министерстве подчёркивают: если обнаружен присосавшийся клещ, удалять его самостоятельно нельзя — это должен сделать специалист. Медработник также назначит лечение и разъяснит дальнейший алгоритм действий.

Перечень медорганизаций, извлекающих клещей.

Перечень организаций, принимающих клещей на исследование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.