В Перми в выходные сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 14 и 15 мая, сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории краевого центра рейд «Опасный водитель», об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Цель рейда — выявление и пресечение наиболее грубых нарушений ПДД, предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В частности, инспекторы будут выявлять водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения. Сообщать о случаях нетрезвого вождения просят и жителей по тел. (342) 246-79-00 или 102.

В ГИБДД напомнили, что за пьяную езду водителю грозит лишение прав и штраф до 30 тыс. руб., а за повторное правонарушение — уголовная ответственность.

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