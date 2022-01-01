В Пермском крае объявлен набор волонтёров в гуманитарные миссии на Донбасс В качестве добровольцев приглашаются врачи, учителя, строители, воспитатели, психологи Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начался набор волонтёров в гуманитарные миссии на Донбасс. Их участниками могут стать как опытные волонтёры, так и специалисты конкретных профессий, например, врачи, воспитатели, учителя, строители и т.д. Требования — гражданство РФ, ДНР или ЛНР, возраст старше 18 лет и компетенции, соответствующие вакансиям.

Добровольцы будут помогать жителям Донбасса в восстановлении жилищ, снабжении населения продуктами, одеждой, лекарствами, работать в больницах, школах, детских садах, развивать инфраструктуру малых населенных пунктов.

Срок командировок — от двух до шести недель.

Участникам миссий гарантируется бесплатный проезд до места проведения и обратно, проживание, питание, компенсационные выплаты, средства защиты и связи, медицинская и психологическая поддержка.

Подать заявку можно на сайте мывместе.рф.

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