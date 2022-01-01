За сутки COVID-19 диагностирован у жителей восьми территорий Пермского края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов восьми территорий Пермского края.

В Пермь заразились 87 человек, три — в Сивинском округе, по два — в Чусовском и Очёрском ГО.

По одному человеку заболели в Пермском районе, Чайковском, Оханском и Октябрьском округах.

За день коронавирус диагностирован у 98 человек, а с начала пандемии — у 368 416 жителей региона.

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