Андрей Стрельцов Пермский ХК «Молот» покинули три хоккеиста, а пятеро продлили контракты Первым новобранцем «Молота» в это межсезонье стал голкипер Данил Кудашев Поделиться Твитнуть

Пемрский ХК «Молот» начал ротацию состава перед новым сезоном, который стартует в сентябре. Пресс-служба клуба сообщила об уходе трёх игроков. Это два голкипера Вадим Никитин и Филипп Долганов, а также защитник Григорий Глебов.

В то же время, продлены контракты с ведущими игроками, которые внесли весомый вклад в удачное выступление команды в прошедшем чемпионате ВХЛ («Молот» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф, заняв восьмое место). Остаются в Перми Давид Мнацян, Дмитрий Воробьёв и Игорь Зенчиков, а также Камиль Шиафотдинов и Антон Капотов.

Первым новобранцем «Молота» в это межсезонье стал голкипер Данил Кудашев. Он является воспитанником пермского хоккея и последние два сезона провёл в ХК «Ростов».





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