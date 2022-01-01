Елена Синица В Перми откроется аптечный корнер «Л’Этуаль» Он должен заработать до конца года Поделиться Твитнуть

Ретейлер парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» откроет аптечные корнеры в своих магазинах в 21 городе России, в том числе в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Поясняется, что открыть точки планируется во флагманских магазинах до конца года.

«Л'Этуаль» оценил инвестиции в открытие одного корнера в 7−10 млн руб.

В ассортименте будут представлены лекарства первой необходимости, БАДы, лечебная аптечная косметика, медицинские изделия и техника — всего 3,5 тыс. наименований.

Помимо Перми, открытие аптечных корнеров планируется в Симферополе, Екатеринбурге, Казани, Сочи, Барнауле, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Владивостоке, Тюмени, Воронеже, Волгограде, Омске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске.









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