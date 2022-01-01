В Перми из-за отпаривателя одежды эвакуировали торговый центр От пара сработала пожарная сигнализация Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТЦ «Колизей» 13 мая сработала пожарная сигнализация. Посетителей попросили выйти из здания. Об инциденте очевидцы происшествия сообщили в социальных сетях.

В краевом управлении МЧС и в министерстве территориальной безопасности Пермского края заявили, что никаких тревожных сообщений из торгового центра не получали, происшествие не зарегистрировано.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в торговом центре «Колизей Атриум», переполох вызвал отпариватель одежды.

«Просто отпаривали одежду и от пара сработала сигнализация», — пояснили в администрации ТЦ.

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