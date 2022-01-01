«Самокат»: Пермь - город с наибольшим количеством «поздних» заказов экспресс-доставки Поделиться Твитнуть

Российский сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» в 18 населенных пунктах страны проанализировал заказы жителей и составил рейтинг городов, где проживает больше всего «сов» и «жаворонков». Пермь оказалась городом с наибольшим количеством «поздних» заказов.

По данным аналитиков онлайн-ритейлера, пермские пользователи «Самоката» совершают 16,5% заказов после 21 часа. Поздний ужин предпочитают также жители Уфы и Саратова (16,3% и 16,1%)

Интересно, что вечером чаще всего заказывают базовые товары — воду, молоко и хлеб. А ближе к ночи растёт спрос на напитки, снеки и сладкое.

Яркими представителями «жаворонков» оказались жители Нижнего Новгорода, Барнаула и Самары — примерно пятая часть заказов в этих городах совершается до 11:00

«Самокат» — онлайн-ритейлер с крупнейшей сетью дарксторов в Европе. Сервис доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию за 15 минут. В каждом районе есть свой даркстор, поэтому заказы приносят так быстро.

В Перми федеральный онлайн-ритейлер «Самокат» начал работу в апреле 2021 года.

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