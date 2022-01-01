В Пермском крае в выходные потеплеет до +19 градусов Но будет дождливо и ветрено, особенно в субботу Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Погода в выходные дни 14 и 15 мая в Пермском крае будет неустойчивой, с сильным ветром, дождями и грозами, об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу в регионе пройдут дожди ливневого характера. Температура воздуха ночью составит +2…+7°, днём ожидается +13…+18°, в Перми воздух прогреется до +15…+17°.

В воскресенье характер погоды практически не изменится: чуть меньше будет осадков и на один градус станет теплее.

В оба дня порывы ветра будет достигать 15 метров в секунду.

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