Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Андрей Вертипрахов временно слагает с себя обязанности директора фестиваля «Небесная ярмарка» Эту должность займёт Наталья Иванова Поделиться Твитнуть

Андрей Вертипрахов

Константин Долгановский

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка 2022» пройдёт в Кунгуре с 25 июня по 2 июля. О предстоящем событии 12 мая рассказали на специальной пресс-конференции организаторы мероприятия — председатель федерации воздухоплавания Пермского края Андрей Вертипрахов, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова и глава администрации Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

Татьяна Чеснокова напомнила, что из-за необходимости противодействия пандемии ковида в 2020 году фестиваль был отменён, а в 2021-м прошёл с серьёзными ограничениями. В этом году большая часть ограничений снята, поэтому на церемониях открытия и закрытия разрешена 100%-ная заполняемость. Это очень кстати, потому что фестиваль юбилейный — «Небесная ярмарка» проходит в 20-й раз.

Бюджет фестиваля составляет порядка 11 млн руб., из них 4,85 млн руб. — средства министерства физической культуры и спорта Пермского края, ещё 1,5 млн руб. выделено из бюджета Кунгурского муниципального округа. Остальную часть планируется привлечь из внебюджетных источников, в том числе за счёт продажи билетов на события фестиваля.

Сейчас идёт заявочная кампания, она завершится 1 июня. Ожидается участие около 20 воздухоплавателей. Они будут бороться за призы в рамках чемпионата Приволжского федерального округа и Кубка Пермского края.

«Пока речь идет только о российских пилотах, — пояснили организаторы, — но, если кто-то из иностранных спортсменов изъявит желание принять участие в фестивале, мы будем рады».

Формат события претерпел ряд изменений. Из программы фестиваля исчезнут воздушные баталии, которые проводились в вечернее время. Пилоты сконцентрируются на спортивной, утренней части.

На открытии, которое состоится 25 июня в 20:00 на стадионе «Труд», среди зрителей будет разыгран подъём в воздух в рамках общего старта участников. Продажа билетов осуществляется преимущественно онлайн. Организаторы напомнили, что в прошлом году все билеты были проданы за 15 минут.

Закрытие фестиваля и награждение победителей пройдёт 2 июля в 18:00. Ожидается, что в финале церемонии состоится традиционный «танец слонов» — медленное движение вверх и вниз подсвеченных аэростатов.

Андрей Вертипрахов, председатель федерации воздухоплавания пермского края, основатель фестиваля «Небесная ярмарка»:

— Задачи перед спортивным директором ставятся таким образом, чтобы аэростаты пролетали над городом. Кроме того, радовать зрителей и жителей будут пилоты, которые не задействованы в соревнованиях. Я в этом году не смогу участвовать в проекте. Вместо меня должность директора фестиваля будет занимать Наталья Иванова. Грамотный и опытный человек, член сборной России, она будет решать все организационные вопросы.

Напомним, история «Небесной ярмарки» началась в 2002 году. Спустя пять лет указом губернатора Пермского края фестивалю был присвоен статус имиджевого мероприятия региона. В 2015 году «Небесная ярмарка» получила Гран-При национальной премии по событийному туризму Russian Event Awards. Фестиваль включен в «Национальный календарь событий Российской Федерации», в 2019 году Кунгур за время проведения мероприятия посетило более 20 000 человек со всего мира.

В этом году некоторые медиа выражали сомнения в том, что фестиваль состоится, однако Андрей Вертипрахов их опроверг.

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