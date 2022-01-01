Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Руководитель «Небесной ярмарки» называет сообщения об отмене фестиваля фейками Андрей Вертипрахов намерен проводить фестиваль воздухоплавания в те же сроки, что обычно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фестиваль воздухоплавания в Кунгуре «Небесная ярмарка» в этом году состоится примерно в те же сроки, что обычно — в конце июня и начале июля. Об этом «Новому компаньону» сообщил организатор мероприятия, президент Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края Андрей Вертипрахов.

Сообщения об отмене события, которые появились в телеграм-канале «Пермь 36,6» и на сайте «Коммерсанта-Прикамье», воздухоплаватель прокомментировал иронически: «Вы кому будете верить, мне или им? Не знаю, откуда они информацию берут, кто-то что-то вполуха услышал».

По словам Андрея Вертипрахова, до конца текущей недели будут объявлены точные даты проведения «Небесной ярмарки», которой в этом году исполняется 30 лет.





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