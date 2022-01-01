Мария Сыропятова Завершение пермского долгостроя за ТРК «Столица» обойдётся в 538 млн рублей Достроить здание планируют в течение полутора лет после заключения контракта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершение долгостроя ЖК «Столичный» по ул. Декабристов, 97 в Перми оценено в 538 млн руб. Конкурс на строительно-монтажные работы объявлен на портале госзакупок. Жилой дом (22 этажа, с офисными помещениями и автостоянкой) после заключения договора с подрядчиком планируют достроить в течение полутора лет.

Долгострой расположен на трёх земельных участках общей площадью в 5,6 тыс. кв. м. В доме запланировано 140 квартир общей площадью 16,1 тыс. кв. м. Офисные помещения расположены на 869,6 кв. м.

Проектные работы на достройку жилого дома по ул. Декабристов, 97 были проведены в 2021 году. Проектировщик — ООО «Пермоблпроект».

Напомним, стройка ЖК «Столичный» была начата в 2006 году, однако из 22 этажей было возведено только 19, и в 2011-м компания-застройщик ООО «Гран-1» была признана банкротом, в отношении её руководства возбуждены уголовные дела из-за хищения средств.

В 2015 году бывший гендиректор компании Михаил Ощепков был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 600 тыс. руб. Позднее приговор был изменён на семь лет колонии, штраф снижен на 100 тыс. руб.

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