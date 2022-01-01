За сутки коронавирус диагностирован у жителей девяти муниципалитетов Пермского края
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов девяти территорий Прикамья.
В Перми заразились 83 человека, в Оханском и Гайнском округах по два местных жителя.
По одному заболевшему выявлено в Пермском районе, Кудымкаре, Юсьвинском, Соликамском, Добрянском и Кунгурском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 318 жителей региона.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть