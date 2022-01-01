За сутки коронавирус диагностирован у жителей девяти муниципалитетов Пермского края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов девяти территорий Прикамья.

В Перми заразились 83 человека, в Оханском и Гайнском округах по два местных жителя.

По одному заболевшему выявлено в Пермском районе, Кудымкаре, Юсьвинском, Соликамском, Добрянском и Кунгурском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 318 жителей региона.

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