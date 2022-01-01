На пермского оппозиционера Константина Окунева завели два дела о дискредитации российской армии Политику грозят штрафы до 50 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

«Я бы Ройзманом больше назвал Окунева, но Окунева два года назад. В последние годы он пошёл на договорённости с властью, и его имидж оппозиционера немного сдулся»

Сергей Копышко

В отношении экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева сотрудниками пермской полиции составлено четыре административных протокола и заведены два административных дела по ст. 20.3.3 КоАП. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Telegram-канал политика.

Статья предусматривает ответственность за публичные действия, дискредитирующие использование Вооруженных Сил РФ в защиту интересов России.

Дела об административных правонарушениях рассмотрит Дзержинский райсуд. В случае признания вины оппозиционеру грозят штрафы от 30 до 50 тыс. руб.

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