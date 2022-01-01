В Березниках простятся с врачом Краевой больницы им. Вагнера Елена Попова скончалась после продолжительной болезни Поделиться Твитнуть

Елена Попова

Министерство здравоохранения Пермского края

В четверг, 12 мая, в Березниках простятся с врачом поликлиники Краевой больницы им. Вагнера Еленой Поповой. Участковый фельдшер с 30-летним стажем скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщает ВЕТТА.

«Администрация больницы выражает искренние соболезнования родным и близким», — написали коллеги Елены Поповой.

Прощание состоится 12 мая в 11 часов в Прощальном зале службы ритуальных услуг «ГрандРитуал».

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