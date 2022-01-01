В Перми на один час остановят движение трамваев от Центрального рынка до ул. Стахановской На линии будут проводиться технические работы Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В четверг, 12 мая, с 10:00 до 11:00 в Перми на участке от остановки «Ул. Стахановская» до остановки «Ул. Пушкина» (Центральный рынок) будет приостановлено движение трамваев № 11 и 12.

Как сообщили в Гортрансе, на линии проведут оперативные технические работы.

Трамваи № 11 будут следовать по маршруту «М/р Висим — Центральный рынок» через ул. Горького, Революции, Пушкина, Борчанинова, Петропавловская и Ленина.

Трамваи № 12 от Разгуляя будет следовать по ул. Ленина, Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Революции и Горького.

В Индустриальном районе часть рейсов обоих маршрутов будет укорочена от школы № 107 до ул. Стахановской.

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