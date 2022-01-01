Мария Сыропятова В Перми установили мемориальную доску архитектору Анатолию Старкову Она появилась на фасаде дома № 38 по ул. 25 Октября Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В среду, 11 мая, в Перми установили мемориальную доску заслуженному архитектору России Анатолию Старкову. Доска в форме горельефа появилась на фасаде многоквартирного дома № 38 по ул. 25 Октября, где жил Анатолий Старков с 1989 по 2005 год.

Анатолий Старков известен как автор проекта Культурно-делового центра (ул. Куйбышева, 14), он также участвовал в проектировании комплекса зданий гостиницы «Урал» (ул. Ленина, 58). Оба объекта считаются образцами социалистического модернизма. Старков также создал проекты застройки микрорайонов в городах Березники, Лысьва, Кунгур, Горнозаводск, Гремячинск, Чайковский. Работал над проектом центральной части Губахи.

Напомним, о решении установить мемориальную доску стало известно в феврале. Расходы по изготовлению и установке легли на инициатора размещения памятного знака — Пермскую краевую организацию «Союз архитекторов России».

Справка

Анатолий Михайлович Старков родился 1939 году. В 1969-1973 годах, работая в Нижнем Тагиле, спланировал застройку микрорайона Выя и ул. Фрунзе. В 1973-1991 годах продолжил работу в Перми на должностях начальника и главного архитектора второй архитектурно-планировочной мастерской в "Пермгражданпроекте".

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