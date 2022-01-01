За сутки коронавирус выявлен у жителей десяти территорий Пермского края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса были выявлены у пациентов десяти территорий Пермского края.

В Перми заболел 71 человек, в Чайковском — девять местных жителей, в Оханском округе — шесть.

По три новых пациента выявлено в Бардымском и Соликамском округах, в Верещагинском и Октябрьском — по два.

В Пермском районе, Кунгурском и Лысьвенском ГО заболели по одному человеку.

Всего за сутки заразились 99 человек, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 368 225 жителей региона.

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