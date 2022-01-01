Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Составлен лонг-лист «Флаэртианы-2022» Международный фестиваль документального кино пройдёт в Перми 16-22 сентября Поделиться Твитнуть

Тимур Аббасов

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (16+) завершил приём заявок на международный и национальный конкурсы.

Оргкомитет получил 592 заявки — из них 178 российских картин и 414 фильмов от режиссёров из других стран. Это меньше, чем год назад: количество заявок в 2021 году составило 775, включая 160 картин от российских авторов. Видно, что количество российских заявок выросло более чем вдвое. Как сообщает пресс-служба фестиваля, среди зарубежных участников были заявки от новых для «Флаэртианы» стран, таких как Испания, Аргентина и Португалия.

Сейчас отборочная комиссия фестиваля приступила к формированию шорт-листов конкурсных программ. Фильмы, прошедшие процесс отбора и претендующие на призы юбилейной «Флаэртианы», будут объявлены летом.

Продолжается приём заявок на студенческий конкурс «Флаэртианы». Заявки можно присылать до 25 июня. Авторы могут воспользоваться формой подачи на сайте фестиваля, в анкете нужно сделать отметку «студенческий конкурс».

Как уже сообщал «Новый компаньон», XXII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдёт в Перми 16-22 сентября.

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