Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Флаэртиана-2022» открыла приём заявок Фестиваль пройдёт с 16 по 22 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Пресс-служба Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» сообщает, что фестиваль 2022 года пройдёт с 16 по 22 сентября, а с сегодняшнего дня, 11 января, оргкомитет фестиваля открывает приём заявок на участие.

Традиционно в программе XXII фестиваля три конкурса: международный, национальный — «Российская Флаэртиана» — и студенческий. Заявки на участие в международном и национальном конкурсах принимаются до 10 мая включительно. Приём заявок на студенческий конкурс продлится до 25 июня 2022 года.

Для подачи заявки нужно заполнить форму на сайте. К фильмам, претендующим на участие в фестивале, есть несколько основных требований: прежде всего, фильм должен быть выполнен в стилистике Роберта Флаэрти, заложенной им в картине «Нанук с Севера» (длительное наблюдение, «привычная камера»); фестиваль принимает картины, законченные не ранее 1 января 2021 года; кроме того, есть ряд технических условий, изложенных в положении о фестивале.

Списки участников международного, национального и студенческого конкурсов будут объявлены на сайте фестиваля после 1 июля.

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