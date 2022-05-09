Трансляция Парада Победы на «Рифей-ТВ» стала лидером у телезрителей в Перми Поделиться Твитнуть

Mediahills, Пермь, аудитория 4+, 09.05.2022, 10:00-11:00, доля аудитории, %

В День Победы 9 мая телеканал «Рифей-ТВ» показал торжественное прохождение войск Пермского гарнизона в ходе праздничного спецвыпуска «Пермь — город героев!». «Рифей-ТВ» стал единственным телеканалом в Перми, который показал в полном объёме в прямом эфире Парад Победы.

Средняя доля прямой трансляции пермского Парада Победы превысила 19%, заняв с 10:00 до 11:00 первое место по телесмотрению в Перми и обойдя, в том числе, федеральные телеканалы.

Напомним, в этом году впервые после нескольких лет перерыва пермский Парад Победы прошёл в традиционном формате на Октябрьской площади.

Подпись к фото: Mediahills, Пермь, аудитория 4+, 09.05.2022, 10:00-11:00, доля аудитория, %

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