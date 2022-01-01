За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено менее ста случаев COVID-19 Умерших от коронавируса не зарегистрировано Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 99 человек. Это самый низкий показатель с июня 2021 года. Выздоровели 129 местных жителей, умерших от COVID-19 не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 226.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 386 человек, из них 40 в тяжёлом состоянии, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 688 человек.

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