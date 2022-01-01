В МЧС предупредили о сильном ветре в Пермском крае 11 и 12 мая
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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили местных жителей о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие двое суток.
Как сообщили ТК «Рифей» в ведомстве, 11 и 12 мая на территории региона ожидается сильный ветер до 12-18 м/с. При этом будет облачная погода с прояснениями, днём будет идти дождь.
Пермские спасатели рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, другими неустойчивыми конструкциями и линиями электропередачи, а также не парковать машины возле них.
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