В МЧС предупредили о сильном ветре в Пермском крае 11 и 12 мая Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили местных жителей о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие двое суток.

Как сообщили ТК «Рифей» в ведомстве, 11 и 12 мая на территории региона ожидается сильный ветер до 12-18 м/с. При этом будет облачная погода с прояснениями, днём будет идти дождь.

Пермские спасатели рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, другими неустойчивыми конструкциями и линиями электропередачи, а также не парковать машины возле них.





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