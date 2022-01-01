Число территорий Прикамья, где выявляются новые заражённые коронавирусом, сократилось до 12 Больше всего заболевших за сутки — в Перми Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели жители 12 территорий.

В Перми заразились 84 человека, в Большесосновском МО — пять; в Чусовском и Октябрьском округах — по три.

В Берёзовском и Ординском МО заболели по два местных жителя, в Пермском районе, Краснокамском, Бардымском, Горнозаводском округах, в Губахе и Кунгуре — по одному.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 126 жителей региона.

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