Олеся Максименко В Пермском крае 105 новых случаев заражения коронавирусом В тяжёлом состоянии находятся 40 пациентов Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 105 жителей Пермского края.

В числе заразившихся 15 детей в возрасте до 17 лет и 45 человек старше 60 лет.

За этот же период 131 человек выздоровел, один пациент скончался.

В стационарах региона в тяжёлом состоянии находятся 40 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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