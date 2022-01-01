Олеся Максименко
В Пермском крае 105 новых случаев заражения коронавирусом
В тяжёлом состоянии находятся 40 пациентов
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 105 жителей Пермского края.
В числе заразившихся 15 детей в возрасте до 17 лет и 45 человек старше 60 лет.
За этот же период 131 человек выздоровел, один пациент скончался.
В стационарах региона в тяжёлом состоянии находятся 40 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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