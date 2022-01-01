Олеся Максименко В Перми запустили праздничный салют в честь Победы в Великой Отечественной войне Он длился 10 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 23:00 9 мая в Перми был запущен праздничный салют, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» в воздух было запущено более 600 залпов, салют длился 10 минут.

Отметим, в этом году впервые с начала пандемии празднование Дня Победы в Пермском крае прошло в традиционном формате, с Парадом Победы и шествием «Бессмертный полк».

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