Пермь отмечает День Победы Фоторепортаж о праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае проходит празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие более полумиллиона жителей Прикамья, каждый третий ушедший на фронт погиб. Впервые за два года 9 мая на Октябрьской площади Перми состоялся традиционный военный парад.

Константин Долгановский

В этом году командование парадом осуществлял начальник Пермского Суворовского военного училища минобороны РФ, генерал-майор Николай Братухин. Принял парад министр тербезопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов.

Константин Долгановский

В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 15 парадных расчетов — это 1,3 тыс. человек и 24 единицы военной техники.

Константин Долгановский

После военного парада по Октябрьской площади прошёл Бессмертный полк. Как сообщили в мэрии в шествии приняли участие 46,5 тыс. человек.

Константин Долгановский

Во всех районах Перми проходят более 150 праздничных мероприятий. Центральная площадка расположилась на эспланаде у памятника «Героям фронта и тыла». Здесь в течение дня работают полевая кухня, фронтовой кинотеатр, экспозиции, посвященные Дню Победы, фотоателье. В 18.00 там же состоится «Вальс Победы».

Константин Долгановский

Праздничный день завершится салютом. Запустят фейерверк с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Начало — в 23.00.









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