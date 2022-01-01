Елена Синица Парад, Бессмертный полк и праздничный фейерверк Какие мероприятия пройдут в Перми в День Победы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках празднования Дня Победы в Пермском крае запланировано 2 тыс. мероприятий, из которых 150 пройдут в Перми. В числе мероприятий парад, концерты и 10-минутный салют.

Мероприятия





Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся с торжественного парада на Октябрьской площади в 10:00. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, парад пройдёт под лозунгом «Помни: ты — наследник Победы!». В шествии примут участие порядка 1,5 тыс. человек. В их числе подразделения МВД, МЧС, ГУФСИН и кадеты.





В рамках парада пермяки увидят свыше 30 единиц техники автомобили «Тигр» ВПК-233136, спаренную зенитную установку ЗУ-23, два БТР, самоходное артиллерийское орудие «НОНА СВК», «Град». Уточняется, пройти на парад можно будет через пять входных групп. Они будут размещены на перекрёстках Комсомольского проспекта и ул. Ленина, Пушкина, Куйбышева, а также на пересечениях ул. Куйбышева с ул. Луначарского и ул. Екатерининской. Трибуны откроются в 09:00. Отмечается, что при себе необходимо иметь медицинские маски.





Также уточняется, что онлайн-трансляция парада будет доступна а телеканале и сайте «Вести-Пермь», сайтах губернатора и Правительства Пермского края, администрации Перми, а также в группе «Пермь Первая» «ВКонтакте».





В 08:30 начнётся построение колонны «Бесмертного полка» в районе пересечения Комсомольского проспекта с ул. Краснова. Кроме этого, планируется формирование колонны на ул. Краснова вдоль парка им. Горького между Комсомольским проспектом и ул. Сибирская. Участники шествия пройдут по Октябрьской площади, затем по ул.Ленина в сторону Театра-Театра.





Присоединиться к шествию могут все желающие, предварительная регистрация не требуется. Достаточно соблюсти условия, которые будут размещены на информационных табличках перед входными группами.





На городской эспланаде с 12:00 до 20:00 запланирована концертная программа. Там же организуют интерактивные площадки. Помимо этого, тематические интерактивные фотозоны будут работать на набережной Камы. Там же в районе детской площадки установлены два новых арт-объекта: «Голубь мира» и «Звезда».





В 13:00 также планируется возложение цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. В Свердловском районе пройдет шествие «Поклонимся великим тем годам», в Мотовилихе — акция «Бессмертный цех».





Перед ДК им. Солдатова выступит Пермский губернский оркестр с 14:00 до 15:00. Затем в ДК в 15:00 пройдёт торжественное собрание городской общественности.





В 15:00 в парке им. Чехова пройдёт концертная программа с участием ансамбля «Воскресение» и Андрея Кирякова. В это же время в сквере им. Миндовского выступит ансамбль «Ярмарка». В 17:00 в парке «Счастье есть» пройдет концерт с участием ансамбля «Ба-Ба-Ту».





В 23:00 начнётся праздничный фейерверк. Место запуска — площадка спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Жители города смогут увидеть порядка 600 залпов, длительность фейерверка составит 10 минут. Увидеть его можно с большинства центральных точек города.





Меры безопасности





В Перми в День Победы поддерживать общественный порядок будут порядка 1,2 тыс. человек. В их числе правоохранительные органы, курсанты Пермского военного института войск нацгвардии РФ, частные охранные организации, волонтёры и народные дружинники.





Также сообщается, что на эспланаде и набережной разместят стационарные металлодетекторы, столы для осмотра ручной клади и металлические ограждения.





Кроме этого, на время Парада Победы на Октябрьскую площадь можно будет пройти через входные группы, оборудованные металлодетекторами. Попасть на мероприятие можно будет с улиц Екатерининской, Луначарского, Пушкина и Краснова.





Правила для прохода на мероприятия разместят на информационных табличках возле входов. В частности, категорически запрещено проносить оружие, алкоголь, наркотические и психоактивные вещества, любые напитки в стеклянной таре.





Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Также на мероприятия не будут допущены граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.





Уточняется, что с собой необходимо иметь средства индивидуальной защиты, так как в регионе продолжает действовать масочный режим. Бригады скорой помощи и экипажи Пермской городской службы спасения будут дежурить в местах проведения общегородских мероприятий.





Изменения в движении транспорта





В течение всего дня 9 мая в разное время будут перекрыты разные участки улиц Перми.





С 05:00 до 16:00 будет перекрыт участок Комсомольского проспекта от ул. Революции до ул. Монастырской.





— автобусы № 1, 19, 45, 59 и 74 будут следовать в объезд по ул. Революции;





— автобусы № 4, 32, 30, 55 и 77 — по улицам Революции, Сибирской и Пушкина;





— автобусы № 3 и 51 — в объезд по улицам Сибирской и Революции.





В это же время из-за перекрытия ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Борчанинова:





— автобусы № 7 и 41 будут следовать до остановочного пункта «улица Попова» по ул. Петропавловской;





— автобусы № 33 и 60 в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, через площадь ЦКР и ул. Революции. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться также на остановочном пункте «Автовокзал» (на площади ЦКР)». В обратном направлении через ул. Екатерининскую;





— автобусы № 15, 20, 53, 3т, 7т и 10т в направлении от Коммунального моста будут следовать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина и далее по маршрутам следования. В обратном направлении — по улицам Екатерининской, Борчанинова и Петропавловской.





— автобусы № 14, 50, 67 и 68 будут совершать объезд по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Революции. После 16:00 автобусы будут следовать по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова. В обратном направлении — по улицам Ленина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова и Ленина.





С 05:00 до 23:00 автобусные маршруты № 6, 35, 46 и 49 в направлении станции Пермь II будут следовать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова. В обратном направлении — по улицам Петропавловской и Попова.





Маршрут № 10 в направлении Пермского политеха будет укорочен до остановки «Универсам». Автобус будет проходить по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова. В обратном направлении — по ул. Екатерининской.





В Мотовилихинском районе с 11:00 до 16:00 запланированы следующие изменения:





— автобусы № 16, 36, 69 и 70 в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Ивановской, КИМ, Индустриализации, Лебедева, Крупской и далее по маршрутам следования;





— автобусы № 18, 24, 32, 38, 77 и 78 в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Ивановской, КИМ, Индустриализации, Лебедева, Работницы, Уральской и далее по маршрутам следования;





— автобус № 26 в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам КИМ, Ивановской, Якова Свердлова и далее по маршруту следования.





Трамвайные маршруты с 05:00 до 16:00 будут следовать в объезд по улицам Максима Горького, Революции и Пушкина. С 10:00 до 15:00 при закрытии улицы Борчанинова будет прекращено движение трамваев на станцию Пермь II и по ул. Борчанинова.





Также 9 мая по части улиц будет запрещено передвигаться на электросамокатах.

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