Елена Синица В Перми 9 мая будет запрещено ездить на электросамокатах по некоторым улицам Запрет коснётся Ленинского, Кировского, Мотовилихинского и Свердловского районов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми по некоторым улицам 9 мая будет запретят передвижение на арендных электросамокатах Whoosh и Urent. Это необходимо для безопасности пешеходов в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что с представителями компаний достигнута договорённость о запрете движения самокатов на ряде улиц в центре города, а также в Кировском и Мотовилихинском районах.





Так, запрет будет действовать 9 мая с 00:00 до 16:00 по Октябрьской площади, с 05:00 до 23:00 по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова, с 05:00 до 16:00 ещё по ряду улиц в центральной части города:





— ул. Краснова — от ул. Пушкина до ул. Сибирской;





— ул. Пушкина — от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;





— ул. Луначарского — от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;





— ул. Куйбышева — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;





— по чётной и нечётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Петропавловской до ул. Революции;





— по чётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Петропавловской до ул. Монастырской (без остановки движения по ул. Советской);





— ул. Газеты «Звезда» — от ул. Пушкина до ул. Краснова;





— ул. Екатерининская — от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;





— ул. Луначарского — от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;





— ул. Ленина — от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»;





— ул. Пермская — от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда».





С 10:00 до 15:00 9 мая будет ограничено движение по ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Пермской и по ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пермской.

В Мотовилихинском районе ограничения будут действовать с 11:00 до 12:00 на ул. 1905 года от дома №35а до ул. Лифанова; с 11:30 до 12:00 — на ул. Лифанова от ул. 1905 года до ул. Якова Свердлова и на ул. Якова Свердлова от ул. Лифанова до ул. Ивановской.





Кроме этого, с 11:30 до 16:00 ограничат движение по ул. Якова Свердлова от ул. Ивановской до ул. Уральской и по ул. Уральской от ул. Якова Свердлова до ул. Циолковского.

В Кировском районе в День Победы с 11:00 до 15:30 будет прекращено движение электросамокатов по ул. Кировоградской от ул. Адмирала Нахимова до ул. Федосеева и по ул. Ласьвинской от ул. Закамской до ул. Кировоградской.





В Свердловском районе запрет будет действовать с 14:00 до 16:00 по чётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Коминтерна до ул. Белинского. С 15:00 до 17:00 будет невозможно движение по следующим улицам:





— Комсомольской площади;





— Белинского от Комсомольской площади до площади Карла Маркса;





— площади Карла Маркса;





— Сибирской от площади Карла Маркса до ул. Пушкина;





— Полины Осипенко от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;





— Пушкина от ул. Сибирской до ул. Николая Островского;





— Николая Островского от ул. Пушкина до ул. Достоевского;





— Достоевского от ул. Николая Островского до ул. Парковой;





— Парковой от ул. Достоевского до Северной дамбы;





— Северной дамбе от ул. Парковой до ул. Уральской.

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