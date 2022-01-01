Утром 9 мая в ДТП в Пермском крае погибли два человека Смертельная авария произошла под Суксуном Поделиться Твитнуть

Фото: 98 ПСЧ

В понедельник, 9 мая, в 09:55 на пункт 98-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на 4 км автодороги Суксун — Тохтарево. Об этом сообщили в ПСЧ.

Как уточнили в части, легковой автомобиль наехал на дорожное ограждение. Два человека погибли.

В ликвидации ДТП участвовало четыре спасателя и 1 единица техники.

В воскресенье, 8 мая, в Березниках 30-летний водитель «Лады-Калины» у дома 52 по ул. Мира на пешеходном переходе двух подростков 11 и 18 лет, после чего врезался в иномарку. 11-летний мальчик скончался, 18-летний юноша и водитель «Лады» госпитализированы.

Напомним, в Перми 26 апреля 2022 года на перекрестке улиц Леонова и Свиязева мужчина за рулём угнанного автомобиля также выехал на красный сигнал светофора и смертельно травмировал 16-летнюю девочку. Водитель арестован.

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