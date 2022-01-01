В Прикамье определяют участников самарского Парада Памяти Поделиться Твитнуть

В Перми на площади перед ДК им. Кирова прошёл первый этап проекта «Смотр строя — Парад Памяти». Это конкурс-смотр марша, который ежегодно 9 мая проводится среди кадетских школ и классов Пермского края. В этом году смотр пройдёт в три этапа — в мае, сентябре и октябре. Команда, победившая в конкурсе, будет представлять Пермский край на параде Памяти — масштабном военно-патриотическом мероприятии, которое проходит с 2011 года в Самаре по инициативе партии «Единая Россия». Парад памяти посвящён легендарному военному параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, с которого бойцы уходили прямо на фронт. В самарском Параде Памяти принимают участие все регионы Приволжского федерального округа

Пермский край участвует в Параде Памяти с 2014 года. Отбором участников и организацией поездки делегации занимается пермское региональное отделение «Единой России» в рамках регионального партийного проекта «Дети Отечества». Конкурс-смотр марша среди кадетских школ и классов посвящён Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Почётными гостями и одновременно строгим жюри конкурса 9 мая стали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, координатор регионального проекта «Дети Отечества» партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев, глава администрации Кировского района Перми Михаил Борисов, депутат Законодательного Собрания Пермского края, председатель регионального Совета сторонников «Единой России» Ирек Хазиев, депутаты Пермской городской Думы Арсен Болквадзе и Наталья Рослякова.

Обращаясь к участникам и гостям праздника, Вячеслав Григорьев поздравил всех с Днём Победы.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, координатор регионального партпроекта «Дети Отечества»:

— Дорогие участники парада, дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с нашим самым великим праздником — Днём Победы и желаю вам счастья и мира! С 2015 года, вот уже в восьмой раз мы встречаем здесь команды всего Пермского края. Очень символично, что смотр проходит на территории Кировского района, потому что в годы войны район внёс огромный вклад в Победу. Каждому поколению выпадают свои испытания. 77 лет назад наши деды и прадеды сломили хребет фашизму. Сегодня внуки и правнуки победителей уничтожают нацизм, который поднял голову в соседней стране. Они сегодня защищают нас с свами. Чем мы можем им помочь? Единением и трудом. Сегодня мы — их опора. Сегодня мы с вами — Россия. С Днём Победы!

На первый этап конкурса «Смотра строя — Парад памяти» заявились кадеты из 13 учебных заведений Прикамья: Кондратовской средней школы; Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. Атамана Ермака Нытвенского городского округа; Сарсинской средней школы им. А. М. Карпова Октябрьского городского округа; Сивинской средней школы; средней общеобразовательной школы №13 г. Кунгура; Уинской средней школы; кадетской школы им. Героя Советского Союза Е. И. Францева; средней школы №3 Осинского городского округа; Добрянской основной общеобразовательной школы №1 (Кадетская школа); пермской кадетской школы №1 — «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова»; государственного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми; пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта; средней школы №136 им. полковника милиции Я. А. Вагина г. Перми.

Команды составили 14 парадных расчётов. В целом в смотре приняли участие порядка 300 учащихся.

Как рассказывают наставники команд, для самих учащихся участие в смотре строя — очень важное событие. «Наш корпус принимает участие в конкурсе уже седьмой раз. В нём участвуют, в основном, девушки старших классов, которые на следующий год выпускаются из учебного заведения и больше не смогут принять участие в этом конкурсе. Подготовку к смотру начинаем ещё в марте, тренировки проходят каждый день по 20-30 минут. В Параде Памяти в Самаре мы принимали участие несколько лет назад, и, конечно, рассчитываем принять участие ещё. Каждый хочет победить, и мы надеемся на победу тоже», — говорит Александр Аликин, офицер-воспитатель Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. Атамана Ермака. Действительно, в 2016 году кадеты корпуса становились участниками самарского Парада Памяти, и по итогам прохождения на площади Куйбышева заняли второе место среди команд Приволжского федерального округа по строевому шагу.

Сами участники смотра говорят, что для них участи в конкурсе — это большая честь.

В конкурсе оценивались такие параметры как навыки командира парадного расчёта и знамённой группы, слаженность прохождения на марше, соблюдение строевого шага, дистанции и интервалов в строю, равнение в шеренгах, синхронность и пр. Наконец, важен также внешний вид расчёта: форма одежды, подгонка обмундирования, чистота обуви и аккуратность причёсок.

После прохождения каждая команда независимо от результата была награждена памятными призами от регионального отделения партии «Единая Россия». Но конкурс есть конкурс: по итогам смотра были отобраны восемь команд, которые встретятся во втором этапе проекта — спортивно-военных играх.

Во второй этап проекта прошли команды:

Пермской кадетской школы №1 — «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова»; Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. Атамана Ермака Нытвенского городского округа; Кондратовской средней школы; Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта; Кадетской школы им. Героя Советского Союза Е. И. Францева; Средней школы №136 им. полковника милиции Я. А. Вагина г. Перми; Государственного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми; Добрянской основной общеобразовательной школы №1 (Кадетская школа).

В сентябре и октябре пройдут очередные этапы конкурса. Победитель отправится представлять Пермский край на Парад Памяти в Самару 7 ноября 2022 года.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.