За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 108 новых случаев COVID-19 Общее число инфицированных в Прикамье превысило 368 тысяч Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 108 местных жителей. Среди заражённых 48 жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 133 человека, один скончался.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 022.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 373 пациента, 40 из них в тяжёлом состоянии, 8 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 668 человек.

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