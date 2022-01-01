Новые случаи коронавируса подтвердились в 23 территориях Пермского края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса (всего 120) подтверждены у пациентов 23 территорий Прикамья.

В Перми заболели 38 человек, в Краснокамском ГО — 16, в Большесосновском МО — 10.

В Березниках заразились семь местных жителей, по шесть — в Пермском МР, Очёрском и Чусовском ГО, по пять — в Чернушинском и Верещагинском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 367 913 жителей региона.

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