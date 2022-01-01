На этой неделе в Пермском крае ожидается похолодание до +10 градусов Потепление придёт в регион лишь в воскресенье Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Самым тёплым днём наступившей недели в Пермском крае станет понедельник, 9 мая, со вторника начнётся похолодание и пойдут дожди. Об этом сообщили специалисты научного проекта «Метеоролог и Я».

Сегодня температура воздуха поднимется до отметки +22 градуса. Во вторник максимальная температура днём будет +11…+16°. В среду +10…+15°. До воскресенья обещают дожди, в четверг возможны грозы.

Потепление начнётся лишь в воскресенье — воздух прогреется до +13…+18°, тогда же прекратятся дожди.

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