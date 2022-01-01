Экс-руководитель пермского вуза осуждён на 7,5 лет лишения свободы Павел Задровский признан виновным в хищении бюджетных средств Поделиться Твитнуть

Бывший директор Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Павел Задровский осуждён за мошенничество. Приговор вынесен Мотовилихинским районным судом Перми.

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, судом установлено, что в январе 2017 года директор вуза трудоустроил в качестве специалиста одного из отделов своего знакомого, который трудовые обязанности на данной должности не исполнял.

Начисленные за три года работнику средства (свыше 1,7 млн руб.), осуждённый присвил и потратил на личные нужды.

Кроме того, директор, злоупотребляя доверием своего знакомого, присвоил себе причитавшееся ему вознаграждение на сумму 5 тыс. руб. за фактическое участие потерпевшего в работе экзаменационной комиссии.

Напомним, в декабре 2021 года Задровский был осуждён за совершение аналогичных преступлений.

С учётом предыдущего приговора суд назначил экс-руководителю вуза 7,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. руб.

Судом удовлетворён гражданский иск представителя потерпевшего — с осужденного в полном размере взыскана сумма причиненного учебному заведению имущественного ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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