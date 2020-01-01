Директор пермского вуза осуждён за мошенничество Он похитил более пяти млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Мотовилихинском районном суде Перми оглашён приговор директору Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта. Павел Задровский признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, осуждённый в период с 2018-2020 года организовал незаконные поборы денежных средств с подчиненных ему четырех преподавателей на общую сумму 1,4 млн рублей.

Кроме того, он фиктивно трудоустроил в учебное заведение на различные должности трёх граждан и присваивал начисляемую им зарплату — таким образом он похитил ещё 3,7 млн рублей.

Суд приговорил Задровского к лишению свободы сроком на 6,5 лет в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей.

Судом также удовлетворены иски Пермского транспортного прокурора и потерпевших на общую сумму более 5,1 млн рублей.

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