Пермские любители заниженных автомобилей приехали на съезд и получили 63 штрафа Сотрудники ГИБДД сорвали автомероприятие в Камской долине Поделиться Твитнуть

В Перми на 8 мая было запланировано мероприятие любителей тюнингованных автомобилей. Встреча должна была состояться в Камской долине. Приглашение на съезд было размещено в одном из пабликов социальной сети ВКонтакте.

Однако мероприятие сорвали сотрудники ГИБДД. Как только начали съезжаться тонированные и заниженные авто, сотрудники полиции их останавливали, выписывали водителям протоколы за внесение изменения в конструкцию транспортного средства и слишком тёмные стёкла. Были также составлены протоколы на водителей за управление автомобилем с не пристёгнутым ремнём безопасности.

Как сообщили в ГИБДД, всего было составлено 63 административных материала.

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