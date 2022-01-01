Андрей Стрельцов «Амкар» привёз с выезда три очка В Жигулёвске «красно-чёрные» обыграли «Ладу-Тольятти» Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Трудную победу на выезде одержали футболисты пермского «Амкара» в первенстве ФНЛ-2. Они обыграли «Ладу-Тольятти» со счётом 3:2.

Пермяк Евгений Тюкалов открыл счёт забитым голам уже на четвёртой минуте игры. Однако хозяева не только сумели отыграться, но и вышли вперёд 2:1. И всё же благодаря дублю Тюкалова и голу Вячеслава Журавлёва пермский футбольный клуб одержал сложную победу.





Теперь 15 мая подопечные Рустема Хузина сыграют дома против одного из лидеров первенства ульяновской «Волги» (0+).

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