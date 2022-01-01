Андрей Стрельцов «Звезда» победила омский «Иртыш» Пермская футбольная команда одержала четвёртую победу подряд Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Футболисты «Звезды" в матче 26 тура первенства ФНЛ-2 на своём поле обыграли «Иртыш» из Омска. Итоговый счёт встречи 2:1. Однако сразу после перерыва Илья Прохоров этот гол отыграл, а за шесть минут до окончания основного времени матча Даниил Зуев поставил победную точку в игре.

Это четвёртая победа «Звезды» подряд в турнире. До этого были обыграны «Спартак» (Туймазы), «Динамо» (Барнаул) и «Носта» (Новотроицк).

Следующую игру подопечные Валерия Петракова проведут 15 мая на выезде против «Торпедо» из Миасса (0+).

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