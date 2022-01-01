В Пермском крае звучит «Голос Победы» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В дни празднования Дня Победы в городах и сёлах Пермского края по инициативе партии «Единая Россия» проходит акция «Голос Победы». 8 и 9 мая по центральным улицам населённых пунктов ездит празднично оформленная машина, оснащённая звуковым оборудованием. Из неё звучит знаменитая запись голоса диктора Юрия Левитана, возвещающего об окончании войны и победе над фашизмом.

Кроме того, для создания атмосферы праздника и народного единения по случаю Дня Победы из автомобиля транслируются песни военных лет и патриотические композиции, в том числе, конечно, ставшая народной песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.





В Перми акция прошла сегодня, 8 мая. Как говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, «Голос Победы» стал традиционным, и люди воспринимают акцию с радостью.





«Для людей старшего поколения голос Левитана — это голос Победы. Песни военных лет — это песни Победы. Сегодня мы проводим эту традиционную акцию, чтобы наши люди объединялись. Все мы знаем, что наши деды и прадеды победили фашизм. Сегодня их внуки и правнуки защищают нашу страну от нацизма, как это делали их предки. Мы всегда должны быть вместе — и в сложных ситуациях, и в радости. Очень надеюсь, что песни, которые звучат на наших улицах, согреют сердца наших людей», — говорит Вячеслав Григорьев.





Акция прошла не только в центральных районах Перми. Автомобиль «Голоса Победы» побывал также на главных улицах Орджоникидзевского района. «Голос Победы» звучал и в территориях Прикамья: в Кунгуре, Добрянке, Верещагино, Красновишерске, Кочёво, Косе и Гайнах.









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