Елена Синица
Вечером 7 мая в многоквартирном доме в Перми произошёл пожар
Пожарные спасли 21 человека
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Вечером 7 мая в Перми в многоквартирном доме на проспекте Декабристов произошёл пожар — загорелась квартира на третьем этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
К месту пожара были направлены 27 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.
Пожарные спасли 21 человека, в том числе двух детей. Погибших и пострадавших нет.
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