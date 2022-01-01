Елена Синица Вечером 7 мая в многоквартирном доме в Перми произошёл пожар Пожарные спасли 21 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 7 мая в Перми в многоквартирном доме на проспекте Декабристов произошёл пожар — загорелась квартира на третьем этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту пожара были направлены 27 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.





Пожарные спасли 21 человека, в том числе двух детей. Погибших и пострадавших нет.

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