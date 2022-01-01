Андрей Стрельцов «Звезда 2005» сыграла вничью с «Енисеем» Женская футбольная команда Перми не может победить третий матч подряд Поделиться Твитнуть

В рамках 9 тура Суперлиги с ЖФК «Звезда 2005» встретилась с красноярским «Енисеем». Зрители голов не увидели. Матч завершился вничью 0:0.

«Моменты были хорошие, могли забивать. Ошибка нашего центрального защитника подвела всю команду. Играть столько времени в меньшинстве тяжело, это большая нагрузка», — заявила после игры главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова.





Пермская женская футбольная команда сохранила за собой шестое место в турнирной таблице, несмотря на поражение в предыдущих турах от «Ростова» и ЦСКА.

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