Олеся Максименко Мэрия Перми не нашла перевозчиков на девять городских маршрутов На торги не было подано ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

Администрация Перми подвела итоги аукциона на «выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам города Перми».

На торги по девяти лотам (маршруты №№ 8, 13, 16, 30, 40, 47, 62, 63 и 68) не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заключать контракты планировалось на пятилетний период — с декабря 2022 года по декабрь 2027 года. Начальная цена контракта на маршрут № 8 «Микрорайон Крохалева — микрорайон Садовый» составляла 213 млн руб., маршрут № 16 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Запруд» — 487 млн руб., маршрут № 13 «Песьянка — улица Милиционера Власова — Комсомольская площадь» — 365 млн руб., маршрут № 30 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» — 579 млн руб., маршрут № 40 «Станция Пермь-II — микрорайон Нагорный — Автопарк» — 265,5 млн руб., маршрут № 47 «Мачтобаза — Порт Пермь — микрорайон Нагорный» — 411 млн руб., маршрут № 62 «Улица Милиционера Власова — микрорайон Крохалева» — 281 млн руб., маршрут № 63 «Микрорайон Крохалева — площадь Дружбы» — 226 млн руб., маршрут № 68 «Станция Пермь-II — микрорайон Садовый» — 536,5 млн руб.

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