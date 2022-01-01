Олеся Максименко Госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство детской поликлиники в Кировском районе Объект планировалось сдать ещё в 2018 году Поделиться Твитнуть

Выдано положительное заключение госэкспертизы на проект строительства детской поликлиники на ул. Шишкина в Кировском районе Перми. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре заключений.

Застройщиком выступает Управление капитального строительства Пермского края.

Конкурс на строительство детской поликлиники на ул. Шишкина, 20 в 2017 году выиграло ООО «Инжстрой». По контракту сроком завершения работ был конец 2018 года. Однако обязательства подрядчик не выполнил.

Арбитражный суд удовлетворил требования Управления капитального строительства Пермского края (УКС) к ООО «Инжстрой» и взыскал с организации 28 млн руб. Данное решение поддержала и вышестоящая судебная инстанция.

Кроме того, по решению Пермского УФАС России подрядчик был внесён в реестр недобросовестных поставщиков, в результате чего ООО «Инжстрой» не будет допускаться к участию в конкурсных процедурах по строительству других соцобъектов в Прикамье.

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