Подрядчик, затянувший строительство поликлиники в Перми, выплатил неустойку в 28 млн рублей Организация также внесена в чёрный список Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд удовлетворил требования управления капитального строительства Пермского края (УКС) к ООО «Инжстрой», не выполнившему условия контракта на возведение здания детской поликлиники в Кировском районе Перми, и взыскал с организации 28 млн руб. Данное решение поддержала и вышестоящая судебная инстанция. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, по решению Пермского УФАС России подрядчик был внесён в реестр недобросовестных поставщиков, в результате чего ООО «Инжстрой» не будет допускаться к участию в конкурсных процедурах на строительство других соцобъектов в Прикамье.

Напомним, в 2017 году ООО «Инжстрой» выиграла конкурс на строительство детской поликлиники на ул. Шишкина, 20. По контракту срок завершения работ — конец 2018 года. Однако обязательства подрядчик не выполнил.

Как сообщили в минстрое, в феврале будет объявлен конкурс по определению другой организации для завершения работ на площадке.

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