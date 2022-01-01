Олеся Максименко Директор ООО «Промимпэкс» обвиняется в мошенничестве на 5,7 млн руб. Дело о незаконном получении бюджетных средств направлено в суд Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Как сообщаем прокуратура Пермского края, утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «Промимпэкс». Женщина обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения в крупном размере).

Следствие установило, что с 2015 года по июль 2018 года руководитель коммерческой организации включала подконтрольные ей организации (ООО «ПФК «УСПК», ООО «ТТК «Прогресс», ООО «Проммаш») в «цепочку» хозяйственных правоотношений, связанных с куплей-продажей товаров, между действительными поставщиками и конечным получателем ООО «Промимпэкс».

При этом стоимость товаров была значительно завышена. Эти данные обвиняемая включала в налоговые декларации, которые отправляла в ИФНС России по Дзержинскому району г. Перми с заявлениями о возмещении суммы налога.

В целом за указанный период налоговый орган возместил ей более 5,7 млн руб. Обвиняемая признала свою вину и в полном объёме возместила ущерб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Перми.

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