Олеся Максименко
За сутки коронавирус выявлен в трёх территориях Пермского края
В столице региона 111 заболевших
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи инфицирования COVID-19 выявлены в трёх территориях Пермского края.
Наибольшее число заболевших в Перми — 111. В Большесосновском муниципальном округе — заразившихся, в Верещагинском городском округе — три.
В целом с начала пандемии в Пермском крае был выявлен 367 тыс. 671 случай заболевания коронавирусом.
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