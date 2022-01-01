Олеся Максименко За сутки коронавирус выявлен в трёх территориях Пермского края В столице региона 111 заболевших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи инфицирования COVID-19 выявлены в трёх территориях Пермского края.

Наибольшее число заболевших в Перми — 111. В Большесосновском муниципальном округе — заразившихся, в Верещагинском городском округе — три.

В целом с начала пандемии в Пермском крае был выявлен 367 тыс. 671 случай заболевания коронавирусом.

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